■これまでのあらすじ「私はずっと怒ってた」と気持ちを吐き出した絵美。「大学も辞めたくなかった。仕事もしたかった」という言葉を聞いた智也は、家族のために結婚を強いられて苦しんできた姉に改めて謝罪し、もうひとりにはしないと誓うのだった。一方、義兄は…？職場では誰からも慕われる、穏やかで有能な上司-人生は常に計画通りに進んできた。部長昇進、結婚、子ども、そして将来の役員ポスト――すべては自分の描いた通り