「ささみ」でヘルシーな献立を ヘルシーで節約食材としても人気の高い「鶏ささみ」を使ったレシピを紹介。肉料理の定番「唐揚げ」「ハンバーグ」「酢豚」などを「ささみ」に置き換えることで健康的な食卓に！ ささみでもパサパサ感なしタルタルソースとの相性も抜群しっかり下味がついて美味揚げずにヘルシー！野菜もいっぱい食べられる豆腐とあわせてふわふわハンバーグに！低価格な「ささみ」で春の食卓を楽しもう ささみは、