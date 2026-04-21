◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２１日・横浜）阪神が、森下翔太外野手の三ゴロ併殺打の間に先制点を奪った。初回先頭の近本が右翼への二塁打で出塁すると、続く中野の右前打で一、三塁。森下は１ボール２ストライクから深沢の変化球を引っかけたが、三塁走者の近本が生還した。チームは開幕から先手を取れば９戦９勝。勝てば藤川監督の監督通算１００勝目となるゲームで、幸先良く主導権を握った。