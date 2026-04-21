©️ABCテレビ 10代の頃から変わらずかわいい女優・上戸彩に、スタジオ一同がときめきまくり！プライベートでは3児のママである上戸が、大切にしている我が子と過ごす時間について語った。 【TVer】上戸彩「ウワ～みたいなぐらい泣いて……」芸能界の仕事からずっと逃げたかった、10代頃の苦悩を告白 ©️ABCテレビ 上戸彩といえば、11歳の頃に第7回全日本国民的美少女コンテス