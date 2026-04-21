人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の公式生配信番組「ぱかライブTV' ＃2」が、4月28日20時より放送されることが決定した。【画像】激変した『ウマ娘 ぱかライブTV』ビジュアル今回の放送ではGWキャンペーンや次回のガチャ更新情報などのゲーム最新情報をはじめ、『ウマ娘 プリティーダービー 7th EVENT WORLD TOUR 「THE STAGE」』の続報もお届け。さらに、今回の「ぱか'トーク！」ではフジキセキ号とジャングル