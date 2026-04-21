LAPONE ENTERTAINMENTは21日、11人組グローバルボーイズグループ・INIの田島将吾（27）について、当面の間、ダンスパフォーマンスを制限することを発表した。【写真】しなやかながら芯のある動きが際立つINI・田島将吾同社は公式サイト「田島将吾の健康状態および今後の活動に関するご報告」との文書を掲載し、田島について「以前から腰痛があり、定期的な検査と治療を受けてまいりましたが、先日再び痛みを感じ、医師の診察を