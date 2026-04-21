家の前が停留所だった…。できれば事前に知っておきたかったですよね。旦那さんは「人が住んでいないと思って捨てたんじゃない？」と呑気なことを言っていますが、そうだったとしても家の前にゴミを捨てちゃダメですよね？マナーに問題がありそうなママたちの登場です…！>>【まんが】幼稚園バス停トラブル(ウーマンエキサイト編集部)