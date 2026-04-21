20日、三陸沖を震源とする地震が発生して驚いた方も多かったと思いますが、SNSなどには真偽不明のデマ投稿が数多く確認されました。安宅晃樹キャスター：近年、地震などが起きるたびに問題となっているデマ投稿。この誤った情報を、打ち消す側も対応に追われました。21日午後4時52分に発生した三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震です。震度5弱を観測した青森・八戸市では、地震発生の瞬間に電線や看板が激しく揺れ、また岩