東北森林管理局による国有林内のブナの開花状況調査が始まりました。21日に調べた地点ではほとんどのブナで開花が確認され、この秋は山でのクマのえさになるブナの実の「豊作」が見込まれています。秋田市仁別の国有林です。太平山スキー場オーパスから、北東に3キロ以上離れた山の中で東北森林管理局が、ブナの開花状況の調査を始めました。クマ対策を万全にしながらの調査。初日の21日は約15本のブナの木を確認しま