21日午後、秋田市にある秋田工業のそばでクマ1頭が目撃されました。帰宅途中の中学生が目撃したもので、体長は約1メートルだったということです。秋田中央警察署や県のツキノワグマ等情報マップシステム＝クマダスによりますと、クマが目撃されたのは秋田市保戸野八丁の秋田工業高校のグラウンドの西側の道路です。21日午後2時15分ごろ帰宅途中の女子中学生が目撃し、自宅に着いた後、親を通じて警察に通報がありました。ク