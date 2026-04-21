「デジグネイテッド・ヒッター」という野球に関する用語、知っていますか？「Designated Hitter」頭文字をとって、DH。日本語に置き換えると「指名打者」です。ピッチャーの代わりに打席に立つ、打撃専門の選手を起用できる制度が「DH制」で、アメリカ・メジャーリーグや日本のプロ野球、パ・リーグでも採用されています。そして、この春からは高校野球でもDH制が導入されました。日本高校野球連盟