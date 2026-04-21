17年前、女性に暴行を加えみだらな行為をした罪に問われている男の控訴審で判決です。仙台高等裁判所秋田支部は一審の懲役8年6か月の判決を支持し、被告の控訴を棄却しました。判決を言い渡されたのは、秋田市飯島川端の無職 栗山大樹被告48歳です。起訴状などによりますと、栗山被告は2009年3月、県中央部の路上で当時20代の女性を背後から押し倒して松林に引きずり込み、「殺すぞ」などと脅しながら暴行を加え、みだらな行為をし