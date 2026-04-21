【ゼブラ新コーポレートスローガン】 4月21日 発表 新コーポレートスローガンとロゴ 【拡大画像へ】 ゼブラは4月21日、新たなコーポレートスローガン「かく、その先のこと。」を発表した。 約20年ぶりの刷新で、デジタル化や価値観の多様化を踏まえ、「かく」という行為を起点に、新たな価値や体験の創出を目指すとしている。同社