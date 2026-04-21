任期満了に伴う三種町の町長選挙が告示され、現職の田川政幸氏が無投票で3回目の当選を果たしました。田川氏は若者や子育て世代の流出抑制、『基幹産業である農業』や観光産業のさらなる振興などに力を注ぐと訴えています。前回4年前の三種町長選挙に続き、今回も無投票で当選を果たしたのは現職の田川政幸氏54歳です田川氏「結婚する前の若い方々が、三種町で元気に暮らしてしっかりと収入を得る、そして子どもを産む、そういった