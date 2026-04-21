下水道管の老朽化が進む中、市町村の水道事業も岐路に立たされています。来年4月から上下水道料金の値上げを検討している秋田市は、有識者による審議会に一般家庭の月の負担額が約700円から2,000円程度増えるという具体的な試算を公表しました。委員からは市民生活への影響を懸念する声もあがり、7月の答申に向けて慎重な議論が進められる見通しです。秋田市は水道事業を取り巻く環境が施設の老朽化や物価高などによる維持管理費の