古くなった筆に感謝しながら書道の上達を願う「筆供養」が岡山市の寺院で行われました。筆供養は、岡山市北区にある金剛寺で年に1回開催されている恒例の行事です。 【写真を見る】古くなった筆に感謝しながら書道の上達を願う「筆供養」"筆の寺"と呼ばれる金剛寺で【岡山】 真言宗の開祖であり平安時代に活躍した書の名人・三筆にも数えられる弘法大師の命日にちなんで毎年、この時期に行われています。 境内には1984年に建立