■ドル円終値の推移 レンジ前日比 ０４月２１日１５９円０１～０３銭（△０．０５） ０４月２０日１５８円９６～９８銭（▼０．２９） ０４月１７日１５９円２５～２８銭（△０．３９） ０４月１６日１５８円８６～８８銭（▼０．０７） ０４月１５日１５８円９３&#