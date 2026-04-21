日銀が２１日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５９円０１～０３銭と前日に比べ０５銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８７円０５～０９銭と同１２銭のユーロ高・円安。対ドルでは１ユーロ＝１．１７６３～６５ドルと同０．０００４ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS