ANEMONÉが所属するクリエイティブプロダクション blue’s collectiveが4月28日に下北沢 近道にて開催するライブイベント『Unknown blues vol.2』に、Rui Fujishiroが出演する。 （関連：Official髭男dism、Vaundy、Creepy Nuts、緑黄色社会……2026春ドラマ、書き下ろし主題歌が見せる景色） 本公演では、ANEMONÉのパフォーマンスの中でMioNのソロコーナーが設けられることが発表され、その中で