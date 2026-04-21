昨年、メジャーリーグのワールドシリーズMVPに輝いたロサンゼルス・ドジャースの山本由伸選手。その功績を称える写真展が、山本選手の地元・備前市で始まりました。 【写真を見る】山本由伸選手の大型パネルや野茂英雄元選手の雄姿もチームの公式カメラマンジョン・スーフー氏による日本初の写真展始まる【岡山】 備前市美術館のエントランスでは、ドジャースタジア