韓国サッカー界に非常に衝撃的なニュースが飛び込んできた。国際サッカー連盟（FIFA）が発表した北中米ワールドカップ審判員170人の中に、韓国人が一人も含まれなかったのだ。【写真】日韓W杯で活躍した“韓国の英雄”「イタリアに行けない」と告白FIFAは52人の主審をはじめ、88人の副審、30人のビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）を6つの大陸連盟と50のFIFA加盟協会から選出したと公式に発表した。審判はサッカーの試合にお