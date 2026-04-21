豚キムチ炒め【画像を見る】たくさん豚こまを購入したら！おいしい保存＆活用レシピ「豚キムチ炒め」家計に嬉しい豚こまの大容量パック。たくさんのお肉はすぐに食べきれないけど、冷凍保存したら味が落ちないか心配…。そんなときには料理研究家の小林まさみさんが教えてくれる豚こまの「うす塩保存」がおすすめです。今回はおいしい豚こまの保存方法と、炒めものレシピを紹介します！豚こまをたくさん買ったら「うす塩保存」を！