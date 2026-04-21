鈴木彩艶が所属するパルマは、33節を消化したセリエAで14位につけている。残り５試合で降格圏とは11ポイント差。最終節で残留を決めた昨季と違い、今季はすでに目標達成に迫っている。総得点24はリーグワースト３位タイ。決して派手なスタイルではない。９つの白星は、いずれも１点差で手にしている。今季から指揮をとるカルロス・クエスタ監督の下、堅実な戦いかたで着実に残留へと前進してきた。そんなパルマのスピリット