森田美勇人が、4月28日22時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）で放送される音楽ドキュメンタリー番組『1:Re（ファーストリアクション）』に出演することが発表となった。 ■独占インタビューに加え、ライブダイジェストやブランド「FLATLAND」の活動も アーティストのはじめての瞬間に立ち会い、アーティストのはじめての瞬間を記録するドキュメンタリー『1:Re』。今回のリアクターは、