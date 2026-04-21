【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsが、世界最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026』を皮切りにスタートした自身初の北米ツアーを開催。4月19日、メキシコ・PABELLON OESTE（ひとつ目の「O」は、アキュートアクセント付きが正式表記）公演をもってツアーファイナルを迎え、全公演を無事に大成功させた。 ■コーチェラでは言語の壁を越え、大合唱