日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月21日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万3366枚だった。 ◯2026年6月限（特別清算日：6月12日） 取引高(立会内) ソシエテジェネラル証券 13366( 13352) ABNクリアリン証券 10675(9696) バークレイズ証券9009(8785) JPモ