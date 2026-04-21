中国の2隻目の国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティ）」の就航シーズンの航路が4月20日に正式に発表されました。初便は広東省広州を出発し、香港、ベトナム・フエ（チャンメイ港）行きの5泊6日の旅となります。チケットは5月20日に発売されます。今回発表された「愛達・花城号」の就航シーズンには、短、中、長距離を組み合わせたクルーズ航路が含まれています。4泊5日、5泊6日の香港、ベトナムへの航路から