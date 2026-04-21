この記事をまとめると ■CMFは色・素材・仕上げを担うデザイン領域である ■スタイリングのデザインとは別に専門的に分業されている ■クルマの印象や質感を左右する重要な役割をもつ クルマの完成度を左右する縁の下の力もち 最近、カーデザインにおいてCMFという言葉を耳にするようになりました。これまでクルマのデザインといえばエクステリアデザイン＝外形のスタイリングという固定されたイメージがありましたが、どうやら