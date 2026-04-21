タカラトミーグループのタカラトミーアーツ（東京都葛飾区）は、映画「プレデター」シリーズなどに登場する「プレデター」たちのマスクをミニチュアサイズにしたカプセルトイ「プレデター マスククロニクル」を、2026年4月下旬から全国のカプセル自販機で順次発売する。11種をラインアップ「プレデター」は、映画「プレデター」シリーズおよび「エイリアンVSプレデター」シリーズに登場し、個体ごとにマスクが異なる地球外生命体。