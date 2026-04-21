栃木県鹿沼市でクマ3頭の目撃情報がありました。警察は、クマを見ても近づかないよう呼びかけています。警察によりますと、21日正午すぎ、栃木県鹿沼市の雑木林の中で「クマ3頭を目撃した」と、近くに勤務する男性から110番通報がありました。目撃されたのは、体長約1メートルの成獣のクマ1頭と、体長約60センチメートルの子熊2頭の親子とみられる3頭で、雑木林の中を歩いていたということです。鹿沼市内では、今年初めてのクマの