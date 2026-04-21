◇プロ野球DeNAー阪神(21日、横浜スタジアム)阪神が初回に先制点と上々の出だしとなりました。1番近本光司選手が2塁打で出塁すると、中野拓夢選手のヒットで1・3塁でチャンスを作ります。続く森下翔太選手の打球はレフト線へ転がり併殺打となりますが、その間に近本光司選手がホームへ生還し先制点を決めました。