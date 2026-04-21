楽天の前田健太投手（38）が21日、ファーム・リーグのロッテ戦に先発し、5回2安打無失点と好投した。前田健は7日の日本ハム戦に先発したものの、右ふくらはぎがつり、3回1/3を3安打無失点で緊急降板し、翌8日に出場選手登録を抹消されていた。2週間ぶりの登板で好投した右腕に対し、1軍の日本ハム戦前に取材に応じた三木監督は「いろんなものを確認しながら投げている感じもあった。明日、反動というか、いろんなものを確認し