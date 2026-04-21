鹿児島県十島村の悪石島＝2025年7月昨年6月から地震活動が活発化した鹿児島県・トカラ列島にある海底ケーブルを活用し、1万5千回以上の地震を観測したと、海洋研究開発機構などのチームが21日までに発表した。今回のように高い感度で観測できれば、群発地震のメカニズム解明につながる可能性があるという。トカラ列島では数年ごとに群発地震が活発化しているが、島しょ域は地上の観測点が少なく、正確な情報収集が課題となって