ユーチューバーグループ「コムドット」が21日までに公式YouTubeチャンネルを更新。グループの最高月商を巡り、メディアで誤った情報を伝えていたと報告した。リーダー・やまとはABEMA「30時間限界突破フェス」内の企画「カミングアウトじゃんけん」に参加。そこで、グループの最高月商を告白することとなったが「2億4000万です」と明かし、スタジオをざわつかせていた。この件についてやまとは「超絶バズってしまったんです