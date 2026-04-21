婚活アドバイザーから「頭の中がお花畑」と厳しい指摘を受けた34歳の美人経営者が、後のインタビューで「頭の中大嵐よりよくない？」と笑顔で反論する場面があった。【映像】婚活のプロの苦言に笑顔で反論する34歳美人経営者4月21日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第0話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中か