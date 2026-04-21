女優の音無美紀子（76）が21日、自身のインスタグラムを更新。外出先での写真を披露した。音無は「銀座でも行こうか、と言うことに」と報告。夫で俳優・村井國夫、長女で女優・麻友美の後ろ姿を公開し、「父と娘が私の前を行く。なんか微笑ましい」と伝えた。そして「パパが靴を買ってくれました良かったね」とコメント。サングラス姿の自身を交えた家族ショットも公開した。この投稿にフォロワーからは「とても微笑まし