◇サッカーAFCチャンピオンズリーグエリート 2025/26 準決勝(20日〜21日、サウジアラビア)AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の準決勝が20日に行われ、ヴィッセル神戸がアルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に1−2で敗戦。決勝進出を逃しました。前半31分、相手陣地右寄りでFKを獲得。大迫勇也選手が頭で落とし、武藤嘉紀選手がゴールを揺らし、先制点をあげます。前半は1点リードで折り返しました。しかし、後半はホームの大歓