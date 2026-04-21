4月19日、女優で歌手の柴咲コウが、バラエティ番組『日曜日の初耳学』（TBS系）にリモートで出演した。仕事から私生活までさまざまなトークが展開されたが、柴咲の “髪型” に注目が集まっている。タレントの林修がMCを務める同番組で、柴咲は「リモートインタビュアー」コーナーに出演した。「柴咲さんが仕事で訪れた山梨県の河口湖ステラシアターと中継でつなぎ、スタジオメンバーと対話しました。芸能界入り直後のことや女