どうやら苦難の道は、今季も続いているようだ。昨季、LPGAツアーを中心に23試合（うち1試合は途中で中止）に出場した渋野日向子は、半分以上の12試合で予選落ちを経験した。6月初めのメジャー大会の一つ『全米女子オープン』では7位タイと、ビッグトーナメントに強いことを示したが、トップ10入りはこの1位試合のみ。ほかの試合は下位ばかりで、予選通過での成績も29位が1試合あるだけ。あとの21試合はすべて50位前後となっ