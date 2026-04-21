【リアル脱出ゲーム×名探偵コナン「疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出」】 7月2日 開催予定 プレイ形式：所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント 体験型ゲーム・イベント「リアル脱出ゲーム」を企画制作するSCRAPは、アニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作「疾風の追走（ハイウェイ