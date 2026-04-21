Image: Martinez et al., PLoS ONE 2023. Mennaの2本目（と隠されていた3本目）の腕 2023年7月21日の記事を編集して再掲載しています。数千年前の芸術が最新技術で明らかに。国際的な研究チームが、作品にダメージを与えることなく元素の分布を可視化する「蛍光X線イメージング」という方法で約3100年前の古代エジプトの絵画2点を調査。その結果、数千年間も肉眼では確認できなかった制作過