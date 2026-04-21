三重県が誕生してから2026年で150周年を迎えるのを記念して、4月18日、50年前に埋めたタイムカプセルが開封され、参加した人々が当時を懐かしみました。三重県庁で18日、クレーン車で直径75cm・重さ330kgの緑の入れ物が引き上げられました。50年前、三重県誕生100周年を記念して埋められたタイムカプセルです。 1976年は、ピンク・レディーが「ペッパー警部」でデビューし、ロッキー