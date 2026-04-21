女優・柳ゆり菜が20日、自身のインスタグラムを更新。19日に誕生日を迎えたことを報告した。 【写真】後ろ姿はめちゃカッコいい柳ゆり菜がジャ～ンプ 柳は「昨日、誕生日を迎えました。 お母さんお父さん、ありがとう。 沢山のメッセージありがとうございます」と「Yurina」と書かれたプレートがのったケーキに顔を近づけるショットとともに、両親やファンに向けて感謝を記した。 「ピクニック