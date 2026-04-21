元女子プロレスラーでタレントの北斗晶が２１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。普段、ストレスをあまり感じない理由を明かす一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーでは全国の２０〜５０代以上の男女４２９人を対象にインターネット調査をしたところ、「ストレスがたまるとしたくなることランキング」で１位・寝る、横になる、２位