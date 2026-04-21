１４日、宜賓市江安県の香炉灘水域で発見された卵からふ化した長江チョウザメの稚魚。（宜賓＝新華社配信／何海洋）【新華社宜賓4月21日】中国四川省農業科学院水産研究所はこのほど、3〜4月に長江上流の金沙江雪灘水域と同市江安県の香炉灘水域で放流した長江チョウザメが自然繁殖し、採集した受精卵499個から稚魚47匹を生息地でふ化させることに成功したと発表した。同研究所が中国水産科学研究院長江水産研究所、宜賓珍稀水