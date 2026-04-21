2026年は仮面ライダー生誕55周年。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決。特別な年に仮面ライダー生誕55周年記念作として『アギト―超能力戦争―』が4月29日に全国公開となる。G7システム起動シーンの本編映像が解禁となった。【動画】解禁となった『アギト―超能力戦争―』仮面ライダーG7の変身シーン本作は、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない