「XJAPAN」のToshlこと、龍玄とし（60）が21日、横浜スタジアムで行われたDeNA―阪神戦でセレモニアルピッチに登場した。この日から23日まで行われる「BLUE☆LIGHTSERIES2026Supportedbynojima」の初戦。背番号「104（トシ）」のユニホームで登場するとスタンドからの大きな歓声を浴びた。DeNAの松尾が捕手、蝦名が打者を務め、投球は惜しくもワンバウンドとなったものの力強い投球を披露した。投球前のミニライ