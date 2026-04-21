靖国神社の「春の例大祭」に合わせて高市総理大臣が真榊と呼ばれる供え物を奉納しました。高市総理は東京・九段北の靖国神社で21日から始まった春の例大祭に「内閣総理大臣 高市早苗」の名前で「真榊」と呼ばれる供え物を奉納しました。一方、例大祭期間での参拝は見送るものとみられます。高市総理はこれまで、現役閣僚として、例大祭などに合わせて靖国神社を参拝してきましたが、自民党の総裁に就任した2025年秋の例大祭では参