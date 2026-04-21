高市総理は21日、中東・カタールのタミーム首長と電話会談をおこない、LNG＝液化天然ガスを含むエネルギー分野をはじめ、二国間協力を強化していくことなどを確認しました。高市総理は21日、カタールのタミーム首長とおよそ20分間、電話会談を行いました。冒頭、高市総理は中東情勢をめぐり、イランによる攻撃で、カタールで人的・物的被害が発生していることにお見舞いの意を伝えるとともに、事態発生以降、日本人の安全確保およ