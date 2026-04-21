「リアル脱出ゲーム」を企画制作するSCRAPは、テレビアニメ『名探偵コナン』とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』を、7月2日より全国各地をはじめ、台湾など世界各地で開催することを発表した。大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の後日譚を描く。【画像】メロすぎる…！白バイにまたがる千速さんとチケット特典の女神の羽ペン2013年の初開催以降、